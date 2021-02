WandaVision, lo showrunner: 'Ci sono profondi legami con Spider-Man 3 e Doctor Strange 2'

Già da tempo avevamo supposto che WandaVision si sarebbe collegato in qualche modo ai prossimi film del Marvel Cinematic Universe ed in particolare con Spider-Man 3 e Doctor Strange 2 e ora, la conferma ci giunge proprio dallo showrunner della serie Disney+.

Jac Schaeffer ha infatti rivelato di aver collaborato con gli altri registi nel corso delle riprese di WandaVision, proprio per mettere insieme i tasselli del puzzle in vista della Fase 4. Insomma tutte le produzioni sono interconnesse tra di loro.

"C'è comunicazione ed è tutto supervisionato dalla Marvel, da Kevin [Feige] e dagli altri fenomenali produttori", ha detto Schaeffer a ComicBook.com. "Sì, voglio dire, non posso parlare dei dettagli, ma ogni creativo in ogni show sa cosa deve sapere per assicurarsi che ci connettiamo tutti in un modo che funzioni".

Sfortunatamente, lo showrunner non rivela altri particolari in merito nè tantomeno il modo in cui hanno funzionato le conversazioni tra Jon Watts, Sam Raimi o tutti gli altri coinvolti. Naturalmente partlare di queste cose, significherebbe per il regista incorrere in clamorosi spoiler e sappiamo piuttosto bene quanto la Marvel tenti di evitare questo genere di cose.

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha avuto qualcosa da dire sulle connessioni tra WandaVision e i prossimi film in arrivo mentre parlava in un'intervista al podcast di Phase Zero. "L'indizio più grande è il titolo del secondo film di Doctor Strange. Questo è l'indizio più grande, tutto ci sta portando verso il Multiverso della follia".

Intanto Elizabeth Olsen ha rivelato che ci saranno grosse sorprese nei prossimi episodi di WandaVision mentre, sembra ormai confermato il legame tra WandaVision e House of M.