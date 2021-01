WandaVision, la showrunner: 'Ci hanno vietato di usare alcuni personaggi dell'MCU'

Dopo una lunga e quasi estenuante attesa, WandaVision è finalmente arrivata sui nostri schermi, introducendo ai fan del Marvel Cinematic Universe un nuovo formato di narrazione che coinvolge alcuni dei personaggi che hanno imparato a conoscere e ad amare nel corso di questi ultimi dieci anni.

Nel corso dei tre episodi che abbiamo visto finora, la serie Disney+ ha presentato ai fan una manciata dei cittadini di Westview, che sembrano rappresentare alcune iconiche personalità Marvel sotto mentite spoglie. Sembra però che gli autori non abbiano potuto spaziare senza limite nell'ampissimo catalogo dei supereroi ma che, siano state imposte loro alcune limitazioni.

Jac Schaeffer ha dichiarato in un recente podcast di THR che le è stato espressamente vietato utilizzare determinati personaggi in WandaVision a causa del loro ruolo nell'MCU: "Voglio dire, a volte ci sono momenti in cui ti senti un po' bloccata. Hai un'idea davvero entusiasmante che coinvolge un personaggio dei fumetti o un personaggio dell'MCU, e loro ti dicono che sono già a lavoro su di lui altrove".

Ha aggiunto: "Di tanto in tanto accadono queste cose ed è frustrante, ma c'è così tanto da girare che c'è sempre un altro personaggio, un'altra trama o qualcosa in cui puoi fare un salto e ottenere lo stesso eccezionale risultato. Partiamo da un'idea generale e poi vediamo se può funzionare. Ci sono così tanti personaggi meravigliosi che non restiamo mai a mani vuote".

Intanto se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione dell'episodio 3 di WandaVision e fateci sapere nei commenti quali personaggi dell'MCU vorreste vedere nelle serie Disney+.