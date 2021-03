WandaVision, la showrunner conferma: QUEL personaggio non è mai stato chi pensavano i fan

Con WandaVision Marvel si è divertita non poco con i propri fan: tra strizzatine d'occhio, easter-egg e input per le più assurde teorie, lo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany è stato un continuo stimolare la fantasia degli spettatori, talvolta anche con espedienti piuttosto palesi.

L'arrivo di Evan Peters è stato sicuramente uno di questi: l'esordio del finto Pietro Maximoff è stato un vero e proprio colpo al cuore per i fan Marvel, che hanno ovviamente interpretato l'inserimento del personaggio come una prima, plateale apertura al multiverso (ed in questo caso, nello specifico, all'arrivo degli X-Men targati Fox).

Stando alle parole della showrunner Jac Schaeffer, però, nelle intenzioni della produzione non c'è mai stata quella di rendere Fake Pietro il vero Quicksilver: "Nelle nostre intenzioni Evan è sempre stato il finto Pietro. Non è mai stato, nei fatti, il Quicksilver del Marvel Cinematic Universe. Non riesco a ricordare quando sia stata presa questa decisione. È un ragazzo che vive da quelle parti, Agatha ha preso possesso della sua casa e l'ha preso in ostaggio. L'abbiamo davvero amato. Era tutto subordinato al personaggio di Agatha, perché adoravamo l'idea che ogni volta che lei si lamentasse del marito stesse in realtà parlando ad alta voce del ragazzo che teneva in ostaggio" ha spiegato la showrunner.

Sempre Jac Schaeffer ha poi spiegato di aver temuto il taglio di una scena di WandaVision; ecco, invece, perché secondo noi WandaVision non ha bisogno di una seconda stagione.