WandaVision, la showrunner glissa sul futuro di QUEL personaggio: 'Bello lavorare con lui'

WandaVision ha saputo giocare con i suoi fan come forse nessun film Marvel aveva saputo fare prima d'ora: questo grazie anche ad alcune scelte coraggiose che, a dirla tutta, hanno rischiato anche di far arrabbiare non poco buona parte del fandom. Parliamo, ad esempio, della comparsa di un certo personaggio.

Il riferimento è ovviamente al Pietro Maximoff di Evan Peters, comparso quasi ad ufficializzare l'arrivo degli X-Men targati Fox per poi rivelarsi null'altro che un povero cittadino di Westview soggiogato dai poteri di Agatha Harkness.

Ma che ne sarà del nostro Ralph Bohner? Sul futuro del personaggio la showrunner Jac Schaeffer ha voluto mantenere un profilo basso: "Tutto ciò che posso dire è che Evan abbia fatto un lavoro incredibile sul suo personaggio, per me è stata una vera gioia lavorare con lui e poi rivederlo in TV. Dopodiché sai, come fan mi interesserà vedere qualunque cosa dovesse fare in futuro" sono state le sue parole.

Tornerà? Non tornerà? Per scoprirlo non ci resta che attendere gli sviluppi del Marvel Cinematic Universe. A proposito di comparse, ecco perché non abbiamo visto Doctor Strange e Mephisto in WandaVision; i fan, intanto, hanno scovato ulteriori indizi sull'arrivo di Mephisto nel futuro del Marvel Cinematic Universe.