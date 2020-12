WandaVision, la showrunner: 'La serie è anche ispirata a Friends'

Mancano ormai una ventina di giorni appena all'arrivo dell'attesissima WandaVision su Disney+, prima serie live-action dedicata al Marvel Cinematic Universe creata per la piattaforma streaming dalla talentuosa Jac Schaeffer, che nel corso di una recente intervista con Emmy Magazine ha parlato anche delle ispirazioni alla base del progetto.

Durante la chiacchierata l'autrice, showrunner e produttrice esecutiva di WandaVision, ha infatti rivelato la grande influenza di Friends, aggiungendo anche diversi altri nomi noti della commedia televisiva americana come Parks and Recreation, The Dick Van Dyke Show o anche The Adventures of Ozzie and Harriet.



Ha spiegato la Schaeffer: "Sapevo che nei nostri due personaggi c'era una sorta di meraviglioso stupore e tanta sincerità. Quindi prendi questo elemento e lo combini con il mondo della sitcom, che è invece di sostanza falso e un po' ridicolo. Quando però lo scruti, è calmo, accogliente e variopinto senza che sia un senso preciso di cosa sia casa, questo paese o anche la famiglia. Abbiamo dunque preservato la sanità della loro relazione arrivando a dargli una svolta. E questo va ben oltre le battute".



Vi ricordiamo che WandaVision con protagonisti Paul Bettany ed Elizabeth Olsen uscirà su Disney+ il prossimo 15 gennaio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate delle parole della showrunner nei commenti in calce alla notizia.