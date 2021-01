WandaVision, lo showrunner: 'ogni episodio ha qualcosa di eccitante da qui in avanti'

WandaVision ha fatto il suo debutto su Disney+ il 15 gennaio scorso con due episodi e il quarto è stato pubblicato proprio ieri. Lo showrunner Jac Schaeffer ha rivelato che i restanti cinque episodi della serie Marvel Studios hanno ciascuno "qualcosa di eccitante" e convinceranno anche i fan più scettici.

Nel quarto episodio la narrazione si è interrotta, lo SWORD è entrato ufficialmente in scena con l’agente Monica Rambeau (Teyonah Parris) Darcy Lewis (Kat Dennings) e l’agente l'FBI preferito dai fan dell'MCU Jimmy Woo (Randall Park) che indagano sul mistero che circonda la città di Westview, nel New Jersey, dove vivono gli ex Vendicatori Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) dopo Avengers: Endgame.



"Quando stavamo lavorando, non sapevamo quando la serie sarebbe uscita. Quindi, la domanda non riguardava il binge watching o le uscite settimanali, ci domandavamo più quanto a lungo potevamo mantenere il concetto di sitcom in corso", ha detto Schaeffer a The Playlist. "Quanto ci sarà da rivelare sul mistero più ampio? Quanto ci sarà nello spazio MCU rispetto a quanto ci sarà nello spazio autentico della sitcom? Quella era sempre una domanda. E una preoccupazione. Ma eravamo tutti molto uniti nel vedere come potevamo portare avanti lo show. E se potessimo davvero creare una sitcom con Wanda e Vision".



Riguardo ai fan che potrebbero esprimere insofferenza per il rilascio settimanale degli episodi, Schaeffer promette che "ogni episodio ha qualcosa di eccitante da qui in avanti. È una corsa sfrenata".



Lo showrunner ha anche svelato che è stato il capo dei Marvel Studios Kevin Feige a spingere per le ispirazioni da sitcom americane nei primi tre episodi.



"È merito di Feige ed è uno dei motivi per cui amo lavorare per lui. Voleva davvero vedere per quanto tempo avremmo potuto resistere, e ci sono state molte discussioni su quanto a lungo avremmo potuto resistere con il bianco e nero perché sapevamo che saremmo passati al colore", ha detto Schaeffer a The Hollywood Reporter.



Ha aggiunto: "Quando stavamo mettendo insieme lo spettacolo, sapevamo in qualche modo quali sarebbero stati i momenti davvero grandi, e sono stati pianificati. Volevo iniziare in piccolo. Kevin era favorevole al 100% a distribuirlo lentamente e penso che abbia anche molta fiducia nei fan e nel pubblico Marvel, sa che sono così interessati a prestare attenzione e sa che saranno ricompensati, quindi abbiamo iniziato lentamente".



