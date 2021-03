WandaVision, lo showrunner parla del futuro di Agatha Arkness e di QUEL personaggio

Dopo che Kathryn Hahn ha aperto ad un suo eventuale ritorno nei panni di Agatha Harkness,la showrunner di WandaVision Jac Schaeffer ha commentato la questione durante una recente intervista con Deadline.

"Come potete vedere nell'episodio, Wanda ha posto Agnes/Agatha sotto un incantesimo nel finale. Questo la fa vivere nei panni del personaggio che ha creato. Quindi, per quanto ne so Agnes è a preparare biscotti in giro per Westview, e oltre questo posso solo parlare della mia serie" ha spiegato l'autrice, confermando dunque che il destino del personaggio ora è in mano a Kevin Feige e co.

Nel corso della chiacchierata si è parlato anche del ruolo di Evan Peters, apparso nel ruolo del falso Pietro Maximoff, ma anche qui la Schaeffer non si è voluta sbilanciare: "Quello che posso dire è che penso che Evan Peters abbia fatto un lavoro incredibile in questo ruolo, e ho provato molta gioia lavorando con lui e guardandolo sullo schermo. Sai, da fan sono interessata a scoprire che cosa farà dopo."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione finale di WandaVision. Dal prossimo 19 marzo, lo ricordiamo, Disney+ pubblicare gli episodi di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan.