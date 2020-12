WandaVision, lo showrunner racconta cosa l'ha ispirato: 'Una scena banale di Infinity War'

Tra un paio di settimane WandaVision avrà l'onore di aprire ufficialmente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e anche se la cosa terrorizza il regista tra i fan c'è grande attesa, e molta voglia di vedere lo show su Disney+. Lo showrunner Jac Schaeffer ha recentemente spiegato come è nata l'ispirazione per la nuova serie.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, si tratta di un'idea legata a una scena di Avengers: Infinity War, di per sé piuttosto banale: Wanda e Visione sono semplicemente a passeggio in Scozia.

"Mi sono sempre piaciuti i piccoli momenti di quotidianità dei personaggi del MCU" ha raccontato Jac Schaeffer a SFX Magazine. "In Infinity War, Wanda e Visione hanno questo momento in Scozia in cui mettono in pausa la loro vita da supereroi, e penso sia una cosa in cui molte persone si riconoscono. È l'idea del nascondersi dal mondo e vedere se funziona. [...] Questa è una delle cose davvero deliziose ed emozionanti di WandaVision. Possiamo vedere loro due in diversi ambienti domestici. E abbiamo preso dal MCU dei momenti davvero brillanti, e mi sono sentito davvero grato ed entusiasta di poter entrare più a lungo in quello spazio con loro."

Mostrando la quotidianità domestica della vita di coppia dei due protagonisti, WandaVision esplorerà così i generi televisivi rendendo omaggio alla storia delle serie tv. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al nuovo spot tv di WandaVision, dal 15 gennaio in streaming su Disney+.