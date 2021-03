WandaVision, la showrunner rivela: 'Per quella scena chiave ho temuto il taglio'

L'ultimo episodio di WandaVision è stato pubblicato in streaming ormai da più di una settimana, e il pubblico comincia lentamente a metabolizzare la fine della prima serie targata Marvel Cinematic Universe. Una delle scene più toccanti, tuttavia, ha rischiato di non essere inserita nello show, o almeno era questa la preoccupazione di Jac Schaeffer.

Si tratta della scena dell'addio tra i protagonisti dello show, dell'ultimo abbraccio tra Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). La showrunner di WandaVision ha spiegato al Daily Princetonian che quella sequenza è stata una delle prime scritte in fase di sviluppo, e il suo timore era che le successive modifiche e riscritture l'avrebbero stravolta, se non eliminata completamente.

"La cosa che ancora mi commuove e che non riesco a superare è la scena dell'addio" ha raccontato Jac Schaeffer. "È stata scritta molto presto, il suo fulcro faceva parte della mia presentazione originale. Non ero sicura che sarebbe sopravvissuta allo sviluppo della serie."

Secondo la showrunner, "Visione che parla di tutte le cose che è stato e si chiede cosa sarà in futuro è stata un'idea molto precoce. Adoro Paul Bettany come persona, e anche lui adorava quella parte, quindi è stato molto bello per me. Quella scena è assolutamente il cuore di WandaVision."

Jac Schaeffer ha poi ipotizzato una correlazione tra l'affetto del pubblico per lo show e questo particolare momento storico. "Tutti sono intrappolati nelle loro case e i temi della serie parlano della nostra attuale esperienza collettiva. Il dolore, la perdita, la ricerca di conforto nell'intrattenimento. Questo è al 100% il momento che stiamo vivendo."

