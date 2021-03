WandaVision, per la showrunner 'solo QUELL'ATTORE poteva essere quel personaggio'

A qualche giorno dalla pubblicazione in streaming dell'ultimo episodio, chi ha visto il finale di WandaVision continua a riflettere sugli eventi e sui colpi di scena che hanno caratterizzato la prima serie tv del Marvel Cinematic Universe, che ha costituito anche il primo tassello della Fase 4.

Una delle svolte che più hanno colpito l'immaginario del pubblico è stata l'arrivo di Pietro Maximoff, nella versione interpretata da Evan Peters. Nell'ultimo episodio di WandaVision abbiamo poi scoperto che si trattava di un "falso Pietro", e che la sua vera identità era quella di Ralph Bohner, cittadino di Westview in balia dei poteri di Agatha Harkness.

In una recente intervista a The Wrap Jac Schaeffer, la showrunner della serie con Elizabeth Olsen, oltre ad aver parlato del futuro del personaggio ha spiegato come la presenza di Evan Peters in WandaVision abbia funzionato su più livelli.

"Penso che ci sia molta frenesia su cosa significhi, e che in qualche modo il pubblico ignori la risonanza emotiva di tutto ciò" ha raccontato. "Perché Wanda rimane scioccata nel vedere questa persona sulla soglia di casa e non sa cosa fare. Ed è totalmente destabilizzante per lei. Ed è così che in una certa misura si sono sentiti gli spettatori. Non credo che avrebbe potuto funzionare con nessun altro."

L'idea di arruolare Evan Peters, ha continuato Jac Schaeffer, "è arrivata molto presto. Non riesco a ricordare quando è stato confermato che lo avremmo avuto sul set. Siamo rimasti con le dita incrociate davvero a lungo."

Per altri approfondimenti su WandaVision, rimandiamo a tutti i quesiti irrisolti posti dalla serie Disney+.