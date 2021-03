WandaVision, la showrunner spiega: 'Ecco perché non è stata chiarita quella trama'

Nelle ultime settimane WandaVision ha pressoché monopolizzato l'attenzione del pubblico di Disney+, e si è contraddistinta come una serie coraggiosa e originale. Il finale, pubblicato in streaming la scorsa settimana, ha tuttavia lasciato alcuni quesiti irrisolti. La showrunner Jac Schaeffer ha spiegato in un'intervista il perché di alcune scelte.

Non è stato chiarito, per esempio, il destino del cosiddetto Visione bianco, la nuova versione del sintezoide interpretato da Paul Bettany creata dalla SWORD. Durante un confronto con il Visione "principale", quello per intenderci partorito dalla mente di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), gli vengono impiantati i suoi ricordi, ma molti si chiedono come mai non abbia aiutato Wanda nella sua battaglia finale con Agatha Harkness (Kathryn Hahn), e alla fine esce di scena senza una vera chiusura del suo arco narrativo.

"Il punto è che non è il suo ragazzo" ha spiegato Jac Schaeffer a CinemaBlend. "Non è l'uomo con cui ha avuto figli. Non è quello con cui è stata nel mondo della sitcom. Non è quello a cui ha detto addio su una collina in Wakanda. È solo un corpo con dei dati. Quindi, dal punto di vista mio e del mio lavoro nello show, dove finisce non fa parte della trama vera e propria."

Inutile dire, in ogni caso, che un Visione bianco lasciato così in sospeso può aprire le porte a diverse soluzioni nel futuro del Marvel Cinematic Universe. La showrunner di WandaVision, però, non ne sembra troppo convinta. "L'intera questione di Visione è l'identità: Ero una voce e poi ero un corpo. E ora sono un ricordo. C'è una sorta di costante autoanalisi, del tipo: Che cosa sono io? Quindi non mi sembra un trucco Marvel del tipo: ce n'è un altro lì fuori. In realtà mi sembra molto, molto giusto."

