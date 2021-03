WandaVision, la showrunner spiega l'empatia di Monica Rambeau: 'È l'alleata perfetta'

Sono già passate due settimane dalla fine di WandaVision, prima serie tv dei Marvel Studios e primo capitolo della Fase 4 del MCU. C'è ancora molto da aspettarsi, in ogni caso, da molti personaggi della serie. Non sappiamo ancora, per esempio, se rivedremo Hayward nel MCU, ma di sicuro Monica Rambeau (Teyonah Parris) sarà in Captain Marvel 2.

In una recente intervista a Marvel.com la stessa Teyonah Parris, insieme a Jac Schaeffer, showrunner di WandaVision, e alla produttrice Mary Livanos, ha parlato del suo personaggio e della sua caratteristica principale, che le tre definiscono una "empatia intrinseca".

"Mi piaceva l'idea che avremmo incontrato Monica nella sitcom e che avrebbe realizzato il tropo della migliore amica" ha spiegato Jac Schaeffer. "Ha un'empatia intrinseca che gli altri non hanno. [...] Lei è un soldato e un'astronauta, esegue gli ordini e tende a trovare una visione a 360 gradi di qualsiasi scenario, e questo la rende l'alleata perfetta. Questo era davvero ciò che volevamo tirare fuori per lei: vuole risolvere la situazione che è l'anomalia di Westview, ma sa che il modo per farlo è parlare con la donna che l'ha creata, non attaccarla."

Anche se per molti fan è difficile distaccarsene, sappiamo che non c'è bisogno di una stagione 2 di WandaVision. Per quanto riguarda Monica Rambeau, invece, "quello che fa davvero è essere all'altezza della situazione, ovunque si ritrovi" ha aggiunto Mary Livanos. "È un personaggio e una persona incredibilmente adattabile, una leader tra gli eroi, e sa capire gli altri."