WandaVision: sitcom o cinecomic? Ecco a chi si rivolge!

Mancano ormai appena tre giorni all'arrivo dei primi due episodi dell'attesissima WandaVision su Disney+, e in anticipo sugli stessi, noi che abbiamo avuto modo di vederli, vi invitiamo a vedere il nuovo video Everyeye Plus dedicato proprio alla prima serie live-action Marvel Studios, per decrittarne il target di riferimento.

Com'è ideata la serie: è un sit-com o un cinecomic? Magari è proprio entrambi? E il look old fashioned anni '50 e in parte in bianco e nero potrebbe essere un repellente per il pubblico più giovane e rivolgersi soprattutto ai cinefili e agli adulti?



Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio, con gli episodi della serie che continueranno poi a uscire a cadenza settimanale il venerdì.



Quanto state aspettando WandaVision? Fateci sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.

Vi lasciamo al nostro speciale dedicato a WandaVision.