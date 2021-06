WandaVision, ci sarà ancora spazio per Agatha Harkness? Risponde Kathryn Hahn

Dopo aver lanciato un incantesimo su WandaVision nei panni dell'affascinante Agatha Harkness, Kathryn Hahn in pochi episodi è riuscita a conquistare tutto il pubblico dello show Disney+ e in molti si domandano se nel futuro del Marvel Cinematic Universe ci sarà ancora spazio per lei.

L'irriverente vicina ficcanaso di Wanda e Visione è passata dall'essere un'ottima spalla per i personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany all'essere una sorta di mentore per Scarlet Witch, permettendole di scoprire tutta la straordinaria portata dei suoi poteri, permettendo tra l'altro a quella che sembra essere la strega più potente del Marvel Cinematic Universe, di impossessarsi del Darkhold, il celebre libro dei dannati.

Sul futuro di Agatha Harkness dopo WandaVision, la Han si è già espressa più volte ed in una recente intervista in merito alla possibilità di tornare in un nuovo progetto Marvel ha detto: "Naturalmente sarei disposta a tornare. Ma per ora non ne ho ancora parlato con nessuno". L'attrice ha poi aggiunto: "Conosco Jac Schaeffer, creatore della serie e capo sceneggiatore e tutti sono stati chiari fin da subito sul fatto che questa sarebbe stata una situazione unica. E il finale di stagione è stato chiaro anche nel titolo, penso sia stato così brillante, e tutti eravamo totalmente soddisfatti del modo in cui si sono concluse le cose".

WandaVision è una serie limitata e su questo sembrano non esserci più dubbi ma naturalmente, la storia di Scarlet Witch proseguirà ancora a lungo nel MCU e dunque, anche per Agatha Harkness dovrebbero essere buone possibilità.