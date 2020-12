WandaVision, una spettacolare fan art immagina i look classici dei protagonisti

A due settimane dall'arrivo del primo episodio dell'attesissima WandaVision su Disney+, la prima serie live-action targata Marvel Studios riceve un omaggio dall'artista web John Black, che crea per l'occasione un fantastico fan-poster dove mostra i look classici e ovviamente fumettistici dei protagonisti titolari.

In sostanza ha sostituito ai volti di Paul Bettany ed Elizabeth Olsen le controparti fumettistiche originali, creando una sorta di copertina.



Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.

Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio 2021 e vedrà nel cast anche Kat Dennings, Randall Park, Tayonah Parris e Asif Ali. Cosa vi aspettate dalla serie che firmerà l'esordio televisivo del MCU? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di WandaVision.



