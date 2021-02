WandaVision, spiegata l'origine dei poteri di Monica Rambeau nel sesto episodio?

Il sesto episodio della serie Diney+ WandaVision potrebbe averci rivelato le origini dei poteri di Monica Rambeau, grazie ad un dialogo tra quest’ultima e Darcy Lewis (Kat Dennings). Monica è apparsa per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe in Captain Marvel del 2019 insieme a sua madre amica di Carol Danvers negli anni '90.

Abbiamo visto Monica cadere inavvertitamente nell’Esa (in originale “Hex”) nel quarto episodio della serie ed è così che potrebbe aver acquisito i suoi poteri ed è proprio grazie a questo evento che potremmo vederla diventare Photon.

Infatti, nella sesta puntata Darcy le dice che le sue analisi sono particolari in quanto ha già superato il perimetro due volte e “l'energia ha mutato le sue cellule a livello molecolare”, il suo DNA è stato riscritto. Questo non ferma Monica dalla sua missione per salvare Wanda, con l’aiuto di Jimmy Woo e la stessa Darcy, ma tutto ciò potrebbe averle offerto l’opportunità per darle le abilità dei fumetti visto che apparentemente sta cambiando in modo permanente.



Nei fumetti, Monica è apparsa per la prima volta in un numero di Amazing Spider-Man nel 1982, e ha ottenuto i suoi poteri tramite l'energia creata da un'arma potente iniziando la sua carriera come il nuovo Capitan Marvel. Anche se poi adotterà un nuovo alias: Spectrum e Photon.

Non siamo sicuri che WandaVision ci mostrerà i poteri di Monica entro la fine della sua prima stagione, ma il personaggio potrebbe tornare nel MCU nei prossimi progetti quali Captain Marvel 2 e Ms. Marvel. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!



Leggete la nostra recensione della sesta puntata di WandaVision e alcune teorie sull'obbiettivo dello SWORD in WandaVision.