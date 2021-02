WandaVision, spiegato il potere di Scarlet: ecco tutto ciò che dovete sapere

L’ottavo episodio di WandaVision ha finalmente messo insieme i pezzi del puzzle che compone la vita di Wanda Maximoff e ciò che l’ha portata a Westview e all’anomalia. In mezzo al viaggio tra i traumi del suo passato, Agatha fa una rivelazione a Wanda che si lega alla tradizione dei fumetti Marvel.

Grazie ad Agatha Harkness (Kathryn Hahn) e alla sua magia, Wanda (Elizabeth Olsen) ha potuto rivisitare i momenti che hanno segnato la sua vita. Agatha voleva capire cos’è che rende Wanda un essere magico così potente e le dice: "Non hai idea di quanto sei pericolosa". La strega rivela a Wanda che è un pozzo illimitato di "Magia del caos" ed essere in grado di canalizzarla la rende Scarlet Witch.

Sentire per la prima volta pronunciare questo nome, ben noto ai fan, ci ha fatto emozionare ma cos'è la Chaos Magic nell'universo cinematografico Marvel?



Nella tradizione Marvel Comics, "Chaos Magic" è indicato come una forma di magia che consente la deformazione, la manipolazione e/o la ricostruzione della realtà in modi caotici e instabili, secondo i propri desideri. Il pericolo? Giocando con il tessuto stesso dell'esistenza, la Magia del Caos ha il potenziale per distruggere l'universo e probabilmente l'intero Multiverso.



Chaos Magic ha un polo opposto in "Order Magic", che rende possibile ricostruire la realtà e apparentemente riportare l'ordine. Ora che sappiamo che Wanda è The Scarlet Witch, presumibilmente spetterà al guardiano magico della Marvel, Doctor Strange, riportare l'ordine nel film di prossima uscita Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



In effetti, Kevin Feige aveva già parlato della differenza tra Chaos Magic di Wanda Maximoff e l’Order Magic di Stephen Strange nel lontano 2016, quando Doctor Strange stava per uscire:

"Scarlet non ha mai avuto alcuna formazione; lei deve capire chi è," ha detto Feige a Comicbook.com. "Probabilmente, potresti dire che è per questo che i suoi poteri sono molto più caotici. È tutta una questione di concentrazione. Si tratta di tirare le energie da altre dimensioni in modo organizzato e mirato, motivo per cui può fare molto di più di quanto lei possa fare adesso".



