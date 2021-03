WandaVision, ecco la spiegazione ai due finali segreti dell'ultimo episodio

Alla fine il viaggio di WandaVision è giunto al termine: dopo nove episodi ci tocca dire addio allo show che ci ha tenuti incollati a Disney+ nel corso di questi ultimi mesi, ma non alle tante teorie estrapolate dalle vicende di Wanda e Visione. Le due scene post-credit, a tal proposito, ci regalano un bel po' di spunti.

La prima sequenza "segreta" è in realtà piuttosto chiara: il breve dialogo tra Monica Rambeau e la Skrull agente dello SWORD ci conferma di fatto la presenza del personaggio di Teyonah Parris in Captain Marvel 2 e, con i nuovi poteri acquisiti dalla nostra, siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

Leggermente più enigmatica la seconda scena, che ci mostra Wanda apparentemente ritirata in una tranquilla residenza montana per poi inquadrare la sua proiezione astrale intenta a studiare il Darkhold, il tutto mentre le voci dei piccoli Billy e Tommy le risuonano nella testa. Facile, a questo punto, pensare che i due bambini siano ancora vivi in qualche sorta di universo parallelo: da qui a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, insomma, il passo è piuttosto breve.

Il regista Matt Shakman, intanto, ha parlato della possibilità di una seconda stagione di WandaVision; sempre Shakman ha poi smentito categoricamente l'esistenza di un decimo episodio di WandaVision.