WandaVision, ecco la spiegazione delle pubblicità nella serie Disney+

I primi due episodi di WandaVision hanno debuttato su Disney+ lasciando i fan un po’ in confusione per ciò che sta realmente accadendo nella contorta realtà dello show. Non sono sfuggiti alla lente d’ingrandimento i due spot inclusi negli episodi che nascondono certamente qualcosa di sinistro.

Il primo spot è per un tostapane di marca Stark; l'altro è per gli orologi di marca Strucker, due nomi che hanno legami importanti con la vita di Wanda Maximoff/Scarlet Witch.



La prima pubblicità del "Toastmate 2000" della Stark Industries ci porta all'ovvia connessione tra Tony Stark/Iron Man e Wanda (Elizabeth Olsen). In Avengers: Age of Ultron apprendiamo che Wanda e suo fratello Pietro (aka Quicksilver) odiano Tony Stark perché la loro casa è stata colpita dalle bombe di marca Stark. La prima ha ucciso i genitori di Wanda, ma lei e suo fratello sono rimasti intrappolati tra le macerie per due giorni, fissando una seconda bomba che non è mai esplosa.



Il suono che emette il tostapane Star Industries è familiare, è lo stesso segnale acustico che Tony Stark (Robert Downey Jr.) sente nell'apertura del primo film di Iron Man quando una bomba Stark atterra ed esplode vicino a lui. Questo ci suggerisce che questa pubblicità del tostapane potrebbe essere collegata al ricordo traumatico di Wanda del momento in cui la sua famiglia e la sua vita furono fatte saltare in aria da Tony Stark.



La pubblicità degli orologi di marca Strucker ci collega invece alla famiglia Strucker, nell'MCU il legame di Wanda è con il comandante dell'HYDRA Wolfgang von Strucker (Thomas Kretschmann).

L’uomo ha sottoposto Wanda e Pietro Maximoff agli esperimenti con lo scettro di Loki e la Gemma della Mente per sbloccare la super velocità e le abilità psichiche dei due. Cosa sia davvero accaduto dopo ciò non è mai stato mostrato sullo schermo, ma poiché questi esperimenti hanno portato alla sepoltura di una fossa comune di Sakoviani e Wanda e Pietro sono gli unici sopravvissuti, questo potrebbe essere un altro ricordo legato ad un trauma mai superato da Wanda.



Questi spot fungono da interruzioni momentanee della storia in questa finta realtà, causati da traumi che non possono essere ignorati dal subconscio della protagonista. Inoltre, entrambe le pubblicità, sono interpretate dalla stessa donna e dallo stesso uomo con le stesse identiche espressioni dipinte sul volto. Una teoria sostiene che i due potrebbero essere i genitori di Wanda e legati al trauma della loro morte che non ha mai superato.



Sicuramente, settimana dopo settimana, dovremmo tenere gli occhi ben aperti perché altri traumi irrisolti potrebbero esserci mostrati, come la morte di Pietro, di Visione e l’essere stati spazzati via da Thanos.



