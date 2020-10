WandaVision spiegherà l'arrivo dell'Electro di Jamie Fox nel Marvel Cinematic Universe?

Il Marvel Cinematic Universe dovrà prima o poi fare i conti con il multiverso: i fan lo chiedono a gran voce ormai da anni e, in virtù del gran numero di personaggi ancora da introdurre, quella degli universi paralleli sembra una delle soluzioni narrative più efficaci. WandaVision, in quest'ottica, potrebbe ricoprire un ruolo molto importante.

A tal proposito la notizia del ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro per il prossimo Spider-Man ha ovviamente fatto sì che la fantasia dei fan cominciasse a volare: il fatto di aver attinto al roster di personaggi presenti in The Amazing Spider-Man (e, quindi, nell'universo Sony) potrebbe infatti essere indice della voglia di sviluppare parallelamente i due universi narrativi, dando vita di tanto in tanto a crossover stile DC.

WandaVision potrebbe quindi, in quest'ottica, risultare la migliore delle opportunità per spiegare il ritorno di Foxx nei panni del celebre villain: "C'è un po' di questa follia del multiverso nella scelta di spostare Electro da un universo cinematografico all'altro. Wanda farà un bel po' di casini con il suo piccolo Visione" si legge sul noto sito MCU Cosmic.

Vi piacerebbe una soluzione di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti! Nell'attesa dell'esordio su Disney+, intanto, cerchiamo di scoprire cosa ne sarà di WandaVision dopo la prima stagione.