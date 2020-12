WandaVision spiegherà perché Deadpool è capace di rompere la quarta parete?

Mancano poco più di due settimane all'esordio di WandaVision, la serie che promette di cambiare il nostro modo di vedere il Marvel Cinematic Universe (e, chissà, la serialità televisiva in generale?): con l'esaurirsi del countdown l'hype non fa che crescere a dismisura, in maniera direttamente proporzionale alla quantità di teorie al riguardo.

I trailer di WandaVision, d'altronde, ci hanno lasciato intravedere uno spaccato della follia di cui saremo testimoni tra qualche giorno: personaggi tornati in vita, universi paralleli e realtà fittizie sono solo alcuni degli ingredienti che comporranno la serie con Elizabeth Olsen, durante la quale presumibilmente conosceremo a fondo i veri poteri di Scarlet Witch.

Poteri tra cui figura ovviamente la capacità di infrangere le barriere tra dimensioni: proprio in virtù di ciò lo show con Paul Bettany è il principale candidato al giocare un ruolo fondamentale nell'introduzione di personaggi come gli X-Men e, chissà, magari anche il Deadpool di Ryan Reynolds.

Una teoria, inoltre, non esclude che Wanda possa in qualche modo trasferire alcuni dei suoi poteri ai personaggi coinvolti nella sua storia: ecco, dunque, che sembra diventare plausibile l'idea che la capacità di Wade Wilson di avvertire la presenza di dimensioni esterne alla sua e di interagire con esse (aka con noi spettatori) potrebbe finalmente trovare una spiegazione.

Ad oggi, comunque, siamo fermi al semplice pour parler: per capire le reali potenzialità dello show Disney+ non resta che attendere l'inizio del nuovo anno. Fino ad allora, intanto, ecco i film con Elizabeth Olsen che dovreste recuperare prima di WandaVision.