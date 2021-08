WandaVision, lo spin-off su Jimmy Woo e Darcy si farà? Parla Kat Dennings

Il successo di WandaVision ha portato la serie del Marvel Cinematic Universe ad una cifra impressionante di nomination agli Emmy 2021, ma quale potrebbe essere il futuro dei due personaggi secondari più amati dai fan, ovvero Jimmy Woo e Darcy?

Come saprete durante la pubblicazione della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany su Disney+, iniziò a circolare tra i fan online il desiderio di vedere Jimmy Woo (un personaggio che ha esordito nel MCU nei film di Ant-Man) e Darcy (che invece ha esordito nella saga di Thor come migliore amica di Jane Foster, interpretata da Natalie Portman) protagonisti di un loro spin-off, che nel corso dei mesi ha generato anche tantissimi poster fan-made e addirittura soggetti e trame ideate dai fan. Ora, l'attrice Kat Dennings ha commentato il desiderio dei fan di vedere uno spin-off di WandaVision basato su X-Files e incentrato su Jimmy e Darcy, dichiarando: "Tali decisioni spettano sempre ai capi, ma penso che tutti alla Disney abbiano preso nota della reazione dei fan e dei commenti online. Posso dire che io, personalmente, lo farei in un baleno!".

In attesa di scoprire se Kat Dennings riprenderà il suo ruolo di Darcy Lewis in Thor: Love & Thunder, vi ricordiamo che l'attrice ha doppiato il personaggio in un episodio ancora inedito della serie animata dei Marvel Studios What If...?, episodio che includerà anche le voci delle star di Thor Natalie Portman e Chris Hemsworth.

Per altre notizie, ecco le dichiarazioni di Elizabeth Olsen sulla causa tra Scarlett Johansson e la Disney.