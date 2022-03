WandaVision, la stagione 2 non si farà: la conferma arriva dal regista di Moon Knight

Sono molteplici i buoni motivi per realizzare WandaVision 2 ma a quanto pare, la Marvel non ha intenzione di prenderli in considerazione e sembra proprio che non vedremo dei nuovi episodi della serie con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen. La conferma nelle scorse ore è giunta un po'a sorpresa dal regista di Moon Knight.

Nel corso di una recente intervista, parlando di quanto sia folle il mondo dello spettacolo e di quanto la Marvel sia costantemente in continua evoluzione, Mohamed Diab ha detto di sentirsi costantemente sul filo di una rasoio ed è forse proprio questo a rendere estremamente eccitante il suo lavoro.

"Si tratta di un mondo veramente folle. Non puoi mai dare nulla con certezza. Anche se uno show ha successo, tu non puoi dare per scontato il suo futuro. Prendete WandaVision, nonostante tutto il successo ottenuto non avrà una seconda stagione. Rivedremo questi personaggi in un film, alcuni si e forse altri no. In fondo questa incertezza è eccitante".

Sebbene per il momento non ci siano piani per una stagione 2 di WandaVision, la storia di Scarlet Witch continuerà ad essere raccontata. Rivedremo infatti Elizabeth Olsen in Doctor Strange 2. Molte incertezze invece riguardano ancora il futuro di Visione, Paul Bettany non ha alcun contratto con la Marvel ma sembra assai improbabile che l'attore inglese dica addio per sempre a questo franchise. Dopotutto perchè introdurre White Vision se non per raccontare nuove storie di questo sintezoide?

