WandaVision, una star avvisa i fan: 'Non vi rovinate la magia con gli spoiler'

Nel corso di una recente intervista promozionale Kat Dennings, interprete di Darcy nel Marvel Cinematic Universe e ritornata in auge grazie a WandaVision, ha commentato il rapporto dei fan dei Marvel Studios con gli spoiler e la forte curiosità circa il finale della serie.

"Diventa travolgente perché non solo ci sono tutti questi misteri da risolvere, ma sai anche che non puoi dire nulla a nessuno" ha dichiarato l'attrice a ET Canada. "Ad un certo punto, per un fatto personale, come attrice ho preso la decisione di ignorare ogni cosa, anche la storia. Magari mi verrà una brutta recitazione, ma ho deciso di concentrarmi solo sulle sulle cose che sa il mio personaggio e rimanere all'oscuro su ciò che non sa. In pratica ho tenuto il segreto lontano da me, e adesso non so cosa succederà nel finale. L'ho fatto di proposito, per me stessa. Così in questo momento, parlando con la stampa, non posso mentire quando dico che davvero non ho idea di cosa accadrà!".

L'attrice ha aggiunto: "Al giorno d'oggi è così raro non avere le risposte per ogni cosa, giusto? Perché di solito abbiamo i nostri spettacoli e questi ti dicono ogni cosa. La cosa bella di ciò che Disney+ sta facendo, invece, è far tornare il gusto dell'attesa. Penso che sia qualcosa di molto gratificante e divertente", ha detto la Dennings. "È quasi come se stessi vivendo un'esperienza condivisa. Quando ero giovane, dovevo aspettare fino alle 7:30 di martedì per guardare il mio programma preferito. Non c'era modo di sapere in anticipo cosa sarebbe successo".

Infine, la star di Thor e Thor: Dark World ha concluso: "Quindi sebbene sia frustrante, e so che le persone vogliono risposte, penso che ci sia qualcosa di veramente divertente in un mistero e nel cercare di capirlo e analizzare le varie teorie e cose del genere. Penso che sia un'esperienza unificante per il pubblico. So che rincorrere gli spoiler potrebbe sembrare allettante, ma non fatelo! Non vi rovinate la magia".



