WandaVision, ecco la storia a fumetti dove Visione torna effettivamente in vita

Nonostante appaia vivo e vegeto all'interno di una vita da Sitcom in Westview, il quinto e straordinario episodio di WandaVision ci ha rivelato in definitiva che Visione è in verità morto, tant'è che è stata proprio Wanda a irrompere nel laboratorio dov'era tenuto il corpo per rubarlo e portarlo via con sé.

Facendo così, per altro, sappiamo anche che Wanda ha violato il testamento biologico di Visione, che non voleva essere riportato in vita per divenire un'arma. Nei fumetti, comunque, ed esattamente in West Coast Avengers #42 e #43, Cameron Brock rivela che le Agenzie di Sicurezza Governative Mondiali hanno formato una sorta di joint venture per tenere un occhio vigile sul corpo dell'Androide.



Questa associazione è chiamata Vigilance e, proprio come visto anche nell'ultimo episodio di WandaVision, ha smantellato il corpo di Vision per studiarlo. Nella saga Better a Widow, poi, i Vendicatori e Wanda scoprono che la Vigilance ha cancellato tutti i dati di Visione, dunque sono impossibilitati a riportarlo in vita.



Ci pensa infine Hank Pym a ricostruire però Visione. riprogrammando i suoi banchi di memoria con dei nastri per familiarizzare con gli Avengers. La nuova Visione è però meccanica e per nulla umana, e da qui si arriva alla saga Darker Than Scarlet dove la verità sui figli di Wanda e Visione porta l'eroina alla follia.



Infine, comunque, la Visione riacquisisce dopo anni le sue emozioni, permettendo un riavvicinamento e una riconciliazione con l'amata Wanda prima dei disastrosi eventi di Avengers Disassembled e poi di House of M, tutte run che potrebbero essere adattate nel prossimo futuro del MCU.



Diretta da Matt Shakman e scritta dalla Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, anche ora che sono usciti i primi due episodi, questo in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



