WandaVision, una strana coppia nella nuova foto della serie tv Marvel Studios!

L'attesa per WandaVision è quasi terminata, con la premiere del capitolo inaugurale della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe in uscita su Disney+ a partire dal 15 gennaio prossimo.

A poco più di due settimane dal lancio i Marvel Studios hanno diffuso una nuova immagine promozionale per la serie, che mostra 'la strana coppia' composta dai due protagonisti: ancora una volta Wanda e Visione saranno interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany, che la fotografia ritrae in un momento di intimità nella loro realtà di 'fantasia'.

Come noto infatti Visione è rimasto ucciso durante Avengers: Infinity War e gli eroi non sono riusciti a riportarlo in vita durante Avengers: Endgame, in quanto la sua fine non era stata determinata dal Guanto dell'Infinito: il personaggio, secondo le informazioni note diffuse per la serie tv Disney+, 'tornerà in vita' solo nella mente di Wanda, che per qualche ragione - ovviamente da scoprire - ha creato un realtà alternativa nella quale può vivere la sua storia d'amore come una soap opera televisiva.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo trailer ufficiale di WandaVision in lingua italiana e ad un approfondimento incentrato sui vari capitoli televisivi che comporranno la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

