WandaVision: una straordinaria fan-art reinventa la serie Marvel basandosi su altre sitcom

Come sappiamo l'acclamata WandaVision, la prima serie tv Marvel Studios uscita sul servizio di streaming on demand Disney+, ha offerto ai fan una rivisitazione in chiave MCU di celebri sitcom come The Dick Van Dyke Show, Bewitched, The Brady Bunch, Family Ties, Malcolm in the Middle e Modern Family.

In onore della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, un fan ha recentemente deciso di addentrarsi ulteriormente nella realtà immaginaria creata da Wanda e rivisitare ogni singolo episodio associandolo ad un'altra sitcom del passato.

"Ho pensato che sarebbe stato bello raccogliere tutte le immagini insieme - qual è la vostra preferita?", chiede rianamckeith sotto al post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram. L'artista ha citato alcuni show molto noti, come The Jetsons e The Fairly Oddparents, e potete gustarvi il suo lavoro in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che il resto della line-up 2021 del Marvel Cinematic Universe include The Falcon and the Winter Soldier, che è attualmente in programmazione su Disney+, la serie tv Loki in arrivo dall'11 giugno, What If ...? prevista per quest'estate, Black Widow al cinema a luglio e su Disney+ dal 9 luglio, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli nelle sale dal 3 settembre, Eternals nelle sale dal 5 novembre, Occhio di Falco e Ms. Marvel in arrivo su Disney+ tra l'autunno e l'inverno e Spider-Man: No Way Home nelle sale dal 17 dicembre.