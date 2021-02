WandaVision più super di Bridgerton: la serie Disney+ batte in popolarità lo show Netflix

Se tra fine dicembre e inizio gennaio è stato Bridgerton a dominare le conversazioni degli appassionati di serie tv, da quando è arrivato WandaVision su Disney+ c'è solo una cosa di cui si parla.

Credevate che che gli abbonati alle piattaforme streaming fossero ossessionati con Bridgerton? Aspettate di vedere i numeri di WandaVision.

Le due serie più popolari degli ultimi mesi sono state senz'altro la prima sfornata dai Marvel Studios, e lo show realizzato da Shonda Rimes e la sua casa di produzione, Shondaland, rendendo Disney+ e Netflix le piattaforme più popolari del momento.

Ma analizziamo un attimo i numeri: da Variety Intelligence Platform e TVision ci arrivano infatti i dati che dimostrano quanto affermato finora sulla base di un "indexed audience figure". Ovvero, un numero che riflette le attività del pubblico, mostrando quanto un titolo risulti più popolare della media sulle piattaforme prese in considerazione. Più è alto il numero, maggiore è la popolarità della serie.

Per il mese di gennaio, con soli 4 episodi in uscita, WandaVision ha totalizzato una cifra pari a 8.127, che si traduce in un totale di 8.3 milioni di visualizzazioni in più della media. Bridgerton, invece, la cui prima stagione è disponibile su Netflix dal 25 dicembre, a gennaio si è piazzata al secondo posto della classifica con un "punteggio" di 6.808.

Con i 3 episodi (4 con quello di domani) usciti a febbraio, e il series finale in arrivo i primi di marzo, siamo certi che il regno di popolarità di WandaVision durerà ancora un po'... Per essere poi sorpassato da The Falcon and The Winter Soldier? Chi può dirlo.