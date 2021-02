WandaVision svela le origini del villain, ma quali segreti nasconde ancora?

La scorsa settimana WandaVision ci ha mostrato chi si cela in realtà nei panni del personaggio interpretato da Kathryn Hahn, ovvero colei che per tutto questo tempo ha mosso i fili (in parte) della complessa cittadina di Westview.

Previously On, ottavo episodio dell'acclamatissima serie Disney+ si apre proprio con il racconto delle origini di Agatha. Vediamo un gruppo di figure in tunica che camminano nei boschi di Salem, Massachusetts, intorno al XVII secolo. La Harkness sta per essere processata dalla sua congrega e mentre sua madre Evanora l'accusa di dilettarsi nella magia oscura, la giovane strega implora pietà. Mentre sta per essere uccisa, tutta la magia raccolta dalla congrega si dirige su Agatha mentre la luce blu colpisce dolorosamente il suo petto.

La Harkness riesce ad assorbire tutta la magia della congrega e ad ucciderne i membri e, dopo uno scontro corpo a corpo con sua madre Evanora, riesce ad uccidere anche quest'ultima. Dopo questa scena ritorniamo ai giorni nostri, Agatha rivela tutta la verità a Wanda e le confida che il suo vero obiettivo è scoprire i reali poteri di Scarlet e per farlo è necessario rivivere tutti gli eventi traumatici vissuti nell'arco della sua vita. Di qui in avanti, come si evolveranno le cose? Solo l'ultimo episodio di WandaVision potrà dircelo.

Intanto, se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione dell'ottavo episodio di WandaVision.