WandaVision, finalmente svelata la data di uscita della serie Marvel! Ecco il nuovo teaser

Dopo mesi di attese e posticipi a causa della pandemia, l'attesa serie Marvel WandaVision ha finalmente ottenuto una data di uscita su Disney+. La conferma arrivata direttamente dai canali ufficiali del servizio, che ha accompagnato l'annuncio con un breve teaser.

Al contrario delle anticipazioni che volevano un'uscita entro la fine del 2020, lo show con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany arriverà in streaming dal prossimo 15 gennaio, data che visto il rinvio di Black Widow ad aprile 2021 firmerà anche il debutto della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Non a caso, Kevin Feige ha recentemente anticipato che WandaVision sarà una sorta di introduzione del nuovo arco narrativo della saga.

Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.

Potete trovare il teaser qui sotto. Cosa vi aspettate dalla serie che firmerà l'esordio televisivo del MCU? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di WandaVision.