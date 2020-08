WandaVision, svelata l'ispirazione principale per la serie Marvel di Disney+?

I rumor e le teorie su cosa accadrà a Scarlet Witch e Visione in WandaVision sono tanti, ma fino al prossimo dicembre non ci sarà permesso di capire fino a che punto possano essere indovinati. Intanto, ecco le ultime indiscrezione sulla possibile trama della serie Marvel di Disney+.

Al momento sappiamo che alcune delle run fumettistiche a cui verrà fatto riferimento sono House of M, The Vision and The Scarlet Witch, e l'opera di Tom King e James Robinson riguardante i due eroi, ma parrebbe ora che il lavoro di un altro autore influenzerà fortemente l'andamento della serie: la raccolta Vision Quest (per la collana West Coast Avengers) di John Byrne.

Stando a quanto riportato da Murphy's Multiverse, infatti, nello show di Disney+ potremmo vedere Wanda (Elizabeth Olsen) alla ricerca disperata di Visione (Paul Bettany) dopo che questi sembra essere scomparso dalla base. Nei fumetti, l'androide era stato rapito dalla multinazionale Vigilance, e quando Wanda riesce finalmente a ritrovarlo, scopre che Visione è stato fatto letteralmente a pezzi e gli è stata cancellata la memoria, non ricordando nulla della loro vita assieme.

In base al recap fatto sempre da Murphy di ciò che sappiamo finora, sembrerebbe dunque che gli eventi di WandaVision avranno luogo in una realtà alternativa (all'interno della TV) e nel mondo reale, dove troveremo anche l'organizzazione S.W.O.R.D..

Mentre non è chiaro quale sarà la parte di quest'ultima nella vicenda (saranno degli alleati? Dei nemici?), pare che sia proprio nel mondo reale che Wanda dovrà cercare di rimettere insieme i pezzi di Visione, e quando ci riuscirà, non avremo di fronte l'androide sintezoide che conoscevamo.

Potremmo infatti avere anche a che fare (ma non è detto) con White Vision, che lo scorso anno era stato anche menzionato da un impiegato Marvel sui social, facendone sospettare la presenza nella serie tv. Questa particolare versione del personaggio viene descritta da Hank Pym (che afferma di poter ricreare la mente dell'androide) come una tavolozza bianca su cui si potrebbe dipingere a piacere, essendo Visione ormai privo di ricordi.

Sarà questo che accadrà in WandaVision?