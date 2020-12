WandaVision, svelata l'origine dei poteri di Scarlet? Gli ultimi indizi sulla serie Marvel

La serie tv WandaVision, primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe in uscita sul servizio di streaming on demand Disney+, arriverà a partire dal 15 gennaio ma nell'attesa iniziano a trapelare i primi indizi relativi alla trama.

Nello specifico, le ultime informazioni arrivate sul web riguarderebbero i poteri di Wanda e la loro origine: il presidente del marketing dei Walt Disney Studios, Asad Ayaz, ha recentemente condiviso un poster e delle immagini promozionali legate alla serie tv con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ma ha anche pubblicato con fare criptico la copertina del numero 4 della serie a fumetti Scarlet Witch di James Robinson, senza aggiungere commenti.

Nel fumetto in questione viene rivelato che Wanda non è stata la prima Scarlet Witch, ma che quello di 'Scarlet Witch' è un titolo tramandato di generazione in generazione grazie alla stregoneria. Wanda scopre ad esempio anche sua madre, Natalya Maximoff, si chiamava Scarlet Witch.

Cosa ne pensate? La serie tv, oltre che ad affrontare le origini dei poteri di Wanda, finirà col rivoluzionare totalmente il personaggio che ha debuttato nel franchise in Avengers: Age of Ultron? Come sempre fateci sapere la vostra nella sezione dei commenti!

Per altre letture: