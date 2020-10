WandaVision, svelate le prime immagini dei gadget della serie Disney+

La prima serie televisiva dei Marvel Studios per Disney +, WandaVision, dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming entro la fine del 2020 ma, già sul web sono state diffuse le immagini dei primi gadget.

Come possiamo vedere dal post riportato qui di seguito, si tratta di T-Shirt dai colori piuttosto sgargianti, che riportano alcune delle scene più iconiche viste sino ad ora di questa produzione. Anche se non è chiaro se questi articoli siano, in effetti, parte ufficiale del merchandising della serie, presentano alcuni cenni all'atmosfera vintage che fin qui abbiamo avuto di vedere, incluso un design che sembra ispirarsi alla classica serie tv anni '60 Vita da Strega.

Il mese scorso, Disney+ ha rilasciato il primo trailer di WandaVision che rivela un bel po' di informazioni interessanti su quello che è sicuramente uno dei progetti più strani della Marvel fino ad oggi, poiché segue le vicende di Wanda (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) in una sorta di sit-com d'altri tempi che va a spasso nel tempo.

In molti pensano che queste stravaganti avventure sia sono frutto dell'immaginazione di Scarlett Witch, che magari si trova a dover fare i conti con qualcuno che sta tentando di rubare i suoi straordinari poteri. Il trailer di WandaVision ha rivelato anche un interessante particolare sulla sulla location, suggerendo appunto che questa sorta di sit-com si svolgerà in una realtà alternativa.

In attesa di scoprire come andranno veramente le cose, date un'occhiata ai 10 meme più divertenti su WandaVision.