WandaVision: svelati i Funko Pop! di Tommy e Billy in costume!

Il sesto episodio di WandaVision è approdato sulla piattaforma streaming Disney+ solo qualche giorno fa, ma sono già in arrivo dei Funko Pop! a tema davvero imperdibili.

L'episodio 1x06 All-New Halloween Spooktacular! è, come da titolo, ambientato durante la notte di Halloween, in una cornice anni '90/2000 e con una sigla reminescente della popolare sitcom Malcom in the Middle.

E con questa "scusa" ci vengono mostrati, per la gioia dei fan Marvel di lunga data, la famiglia Maximoff con indosso dei costumi comic-accurate, che si rifanno alle prime versioni cartacee dei personaggi, e che sono subito divenute fonte d'ispirazione per la nuova wave di Funko Pop! disponibile dal prossimo marzo.

Tra questi troviamo allora Wanda/Scarlet Witch e Visione, Pietro/Qucksilver e i piccoli Billy e Tommy in versione Wiccan e Speed (li vedete anche in calce alla notizia), che si andranno ad aggiungere agli altri già annunciati, come Wanda e Visione anni '50 o Wanda col pancione, che potete ammirare anche sul sito ufficiale Funko.

Con ancora tre episodi in uscita, non possiamo dare per certo che saranno gli ultimi modelli ispirati a WandaVision, ma sicuramente andranno presto a ruba.

Intanto, la trama dello show si infittisce sempre più, e i fan attendono con ansia e trepidazione le prossime rivelazioni (chi sarà il cattivo della serie? Vedremo Mr. Fantastic? Apparirà Doctor Strange?).

E voi, che ne pensate dei nuovi Funko? E cosa credete che accadrà nei prossimi episodi? Fateci sapere nei commenti.