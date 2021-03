WandaVision, svelati i motivi dietro l'assenza di Doctor Strange e Mephisto

Sebbene WandaVision sia stata accolta positivamente da gran parte degli spettatori, l'episodio finale ha lasciato alcuni fan con l'amaro in bocca per via della mancata apparizione di Doctor Strange, tra i principali indiziati per un cameo per via della già annunciata presenza di Elizabeth Olsen nel cast della nuova avventura dello stregone.

Tuttavia, durante una recente intervista con Deadline, la showrunner Jac Schaeffer ha rivelato che il cameo di Benedict Cumberbatch semplicemente non è stato possibile. "Adoro Doctor Strange come chiunque altro, ma è il biscotto è uscito in questo modo. Comunque non vedo l'ora di vederlo condividere lo schermo con Wanda in Doctor Strange 2" ha dichiarato l'autrice, non è chiaro se alludendo ad una possibile interferenza del Covid nella produzione, come ipotizzato da molti in questi giorni.

Per quanto riguarda Mephisto, il villain al centro di numerose teorie dei fan sin dal debutto della serie, la Schaeffer ha affermato che WandaVision non aveva bisogno di un grande cattivo: "Voglio dire, il grande antagonista della serie è il dolore, questa è la storia che stavamo raccontando, e poi abbiamo avuto un cattivo bonus sotto forta di Agatha Arkness che ha finito per facilitare la terapia di Wanda, quindi penso che siamo a posto con noi stessi sotto questo punto di vista."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo al nostro giudizio finale su WandaVision.