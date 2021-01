WandaVision, lo SWORD sarà diverso da quello visto nei fumetti?

Comincia una nuova era per Marvel e, con essa, è inevitabile che arrivino alcuni cambiamenti: lo SHIELD, ad esempio, è destinato a vedere la propria strada allontanarsi sempre più da quella dell'MCU, soprattutto stando a quanto abbiamo visto nel corso delle ultime stagioni di Agents of SHIELD. Ma cosa c'entra WandaVision?

Nella serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany vedremo l'esordio dello SWORD, il servizio d'intelligence ben noto a chi ha una certa familiarità con i fumetti Marvel: un dettaglio, però, ci suggerisce che il ruolo dell'agenzia nello show che sta per esordire su Disney+ potrebbe subire una (neanche troppo) leggera variazione rispetto alla sua versione originale.

Nei fumetti, infatti, l'acronimo SWORD sta per Sentient World Observation Response Division, coerentemente con il ruolo dell'agenzia, incaricata di proteggere la Terra da eventuali minacce provenienti dallo spazio; in WandaVision, però, la parola World sarà sostituita con Weapon: visto e considerato che difficilmente la serie avrà qualcosa a che fare con le vicende spaziali dell'MCU, è probabile dunque che qualche modifica venga apportata in tal senso anche al ruolo dello SWORD.

Elizabeth Olsen, intanto, ha confermato che WandaVision ci guiderà verso Doctor Strange 2; ieri, inoltre, è stato ufficializzato l'ingresso di Emma Caulfield nel cast di WandaVision.