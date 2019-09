WandaVision: nel team artistico anche il direttore della fotografia di Ghost in the Shell

Tra poche settimane farà il suo debutto la piattaforma streaming Disney + che punterà molto sulle serie TV basate sui prodotti di Casa Marvel. Tra di esse spicca WandaVision che adesso potrà contare sulla presenza del noto direttore della fotografia Jess Hall.

Per emergere all'interno del competitivo mondo dei prodotti televisivi seriali potrebbero essere necessarie idee innovative e capaci di far appassionare il pubblico. Le parole di Elizabeth Olsen su WandaVision dimostrano come il futuro show di Marvel/Disney stia esattamente puntando in quella direzione, cercando di proporre qualcosa di bizzarro e all'avanguardia.

Per dare ulteriore spessore al reparto artistico della serie è giunta la notizia - data in esclusiva dal portale Discussing Film - della presenza di Hall che si occuperà di un aspetto fondamentale per la realizzazione estetica, come appunto quello relativo alla fotografia. Tra i suoi lavori più celebri figurano Ghost in the Shell, Hot Fuzz, Grindhouse, Serenity, Trascendence. Mentre la nuova collaborazione con Disney risulta essere la sua prima esperienza in ambito serie TV.

L'inizio dei lavori per WandaVision è fissato per il prossimo novembre. La serie si basa sul personaggio del Marvel Cinematic Universe Scarlet Witch (Olsen) presente all'interno dei lungometraggi cinematografici in cui esordì nel 2015 con Avengers: Age of Ultron. Non si conoscono ancora dettagli ufficiali sulla trama, mentre la data ufficiale del debutto di Disney + è fissata per il prossimo 12 novembre negli Stati Uniti.