WandaVision, una teoria coinvolge le sue sorelle: la reazione impagabile della Olsen

Durante una sua recente apparizione al Jimmy Kimmel Live, a Elizabeth Olsen sono state presentate alcune teorie dei fan legate all'attesissima WandaVision di Disney+, serie Marvel Studios dove l'attrice riprese i panni di Scarlet Witch, e una in particolare è legate alle famose sorelle, le Gemelle Olsen.

Dice Kimmel: "Qualcuno ha fatto notare che tu hai una somiglianza incredibile con queste attrici", tirando fuori una foto delle sorelle: "Queste due interpreti sono apparse nel ruolo di Michelle Tanner in una sitcom degli anni '90, Full House, il che significherebbe che zio Joey sta per entrare nel MCU?". La reazione della Olsen è impareggiabile.



Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio, con gli episodi della serie che continueranno poi a uscire a cadenza settimanale il venerdì.



Quanto state aspettando WandaVision? Fateci sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.

Vi lasciamo al nostro speciale dedicato a WandaVision.