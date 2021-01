WandaVision, le teorie dei fan sono giuste? Risponde Jac Schaeffer

Sappiamo che in WandaVision esploreremo il passato dei protagonisti, inoltre sono presenti numerose teorie dei fan della Marvel che spiegano cosa stia realmente accadendo a Wanda Maximoff. La produttrice esecutiva Jac Schaeffer ha quindi voluto discutere di queste ipotesi fatte dagli appassionati.

Jac Schaeffer ha risposto alle domande dei giornalisti di Heroic Hollywood, in particolare riguardo alle numerose teorie presenti in rete. Ecco la sua risposta: "Le leggiamo tutte e ci divertiamo molto a farlo. Penso che sembrerei molto più disinvolta se facessi finta di non farlo, ma non posso dirlo. Gli scrittori mi segnalano alcune teorie, io invece gli mostro altre, è una conversazione continua, è molto divertente. Certe persone sono riuscite ad indovinare qualcosa, altri invece sono completamente fuori strada. Hanno anche interpretato cose in modo diverso, anche se sembra il contrario, ed è molto divertente quando succede".

La risposta si conclude con una frase che siamo sicuri risulterà molto interessante per gli appassionati: "La cosa divertente è che alcune scene saranno impossibili da anticipare, non vedo l'ora che vadano in onda". Attualmente sono disponibili tre puntate dello show di Disney+, mentre la quarta farà il suo debutto nel catalogo del servizio streaming il prossimo venerdì 29 gennaio. Infine vi segnaliamo questa intervista alla protagonista di WandaVision in cui discute del villain dello show.