WandaVision: terminata la produzione della serie Disney+! Si attende solo la data d'uscita

Alcuni membri della troupe di WandaVision si sono lasciati sfuggire che i lavori di produzione si sono ufficialmente conclusi. In un post su Instagram del produttore Dylan Klumph, repentinamente cancellato, è stato infatti rivelato che tutto è stato completato all'inizio di questo mese.

Klumph non ha rivelato apertamente quale fosse il progetto di cui faceva parte, ma ha lasciato vari indizi sparsi qua e la che sono stati immediatamente colti dai fan del Marvel Cinematic Universe. In posa in una macchina, la foto di Klumph mostra il set della produzione, ed è evidente che si trovi di fronte alla Biblioteca pubblica di Westview, la città che è apparsa più volte nel materiale promozionale di WandaVision.

"Sono così felice di essere stato chiamato ad aiutare a finire l'ultima settimana di riprese per [REDATTO]", ha condiviso Klumph su Instagram. "Un enorme ringraziamento va a @kelseytfarrar per avermi portato a bordo i questa stupenda squadra e per aver gestito il set come un vero boss. Qualcosa di veramente fantastico sta per arrivare a Dicembre su Disney +."

Il post di Klumph non solo ci informa sullo stato di produzione della serie ma, conferma anche la data di uscita di WandaVision. La serie insomma sarà diffusa come previsto entro la fine di quest'anno, arrivando nelle nostre case a partire dal prossimo dicembre. Molto probabilmente verrà rilasciata al termine di The Mandalorian. Intanto con un video rivolto agli spettatori dell'America Latina, Paul Bettany ed Elizabeth Olsen fanno crescere l'hype per WandaVision.