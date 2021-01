WandaVision, ecco il testo e le origini della ninna nanna sokoviana

Era da tempo che non sentivamo Wanda Maximoff parlare con quel marcato accento sokoviano con cui l'avevamo conosciuta ai tempi di Avengers: Age of Ultron: in questo WandaVision, però, le origini della nostra Scarlet Witch sembrano destinate a giocare un ruolo fondamentale.

Un esempio l'abbiamo avuto nel corso del terzo episodio dello show, quando una Wanda appena diventata mamma intona per i suoi bambini una vecchia ninna nanna sokoviana di cui, a una settimana di distanza, il creatore dello show Jac Schaeffer ha rivelato testo e origini.

"We've been waiting for you/ Now you are here/ More perfect than I imagined/ Our house is now a home (our house is now a nest)/ No matter where you go/ Sunlight shines on you" recita la traduzione inglese del brano: "Ovviamente non è il più grande mistero dello show. [...] Quell'ultima parte sulla luce del sole... Potrà sembrare sdolcinato, ma durante il corso preparto che seguii c'era questa canzone davvero woo-woo. Era il mio primo figlio e sapevo che l'avrei cantata per lui, quindi è un piccolo regalo al mio bambino" ha spiegato Schaeffer.

A proposito di famiglia, ecco che ruolo potrebbe avere Quicksilver in WandaVision; il nuovo episodio, invece, ci svela quanto tempo è trascorso tra Avengers: Endgame e WandaVision.