WandaVision, Teyonah Parris: 'Il finale sarà pico e incredibilmente triste'

Solo due episodi ci separano dalla fine di WandaVision e pian pianino tutti i tasselli del puzzle stanno trovando la propria posizione. Sono ancora parecchie le questioni ancora in sospeso ma qualche anticipazione di ciò che avverrà ci viene dall'interprete di Monica Rambeau.

Intervistata dall'Hollywood Reporter Teyonah Parris rivelato che il finale di WandaVision sarà incredibilmente agrodolce per gli spettatori: "Sarà epico ed incredibilmente triste. Voglio dire, tutto lo show è stato straordinario e il finale non sarà da meno ma, a mio avviso sarà tutto incredibilmente triste".

Intanto per Wanda le cose sembrano non mettersi di certo bene. Alla fine del sesto episodio, la Maximoff ha ampliato la propria area di influenza inglobando anche la base operativa dello SWORD e mentre Monica cerca di aiutare l'amica, tutti sono pronti ad attaccarla per porre fine al suo magico mondo. Nel frattempo, Agnes si è rivelata come Agatha Harkness, come già ampiamente ipotizzato. Sembra ormai chiaro che sia stata lei a mandarle Pietro, ad uccidere Sparky e sembra evidente che sia stata lei presumibilmente a muovere i fili per tutto questo tempo.

Tra l'altro il settimo episodio di WandaVision ha reso chiaramente omaggio a The Office, l'iconica sit-com di Steve Carell che ha letteralmente segnato un'era. In attesa del gran finale, date uno sguardo alla nostra recensione dell'ultimo episodio di WandaVision presente su Disney+.