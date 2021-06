WandaVision, Teyonah Parris 'Il ruolo di Monica è arrivato dopo anni di audizioni Marvel'

Prima di approdare nel MCU grazie al ruolo di Monica Rambeau in WandaVision, pare che Teyonah Parris avesse sostenuto diverse audizioni per la Marvel, senza mai ottenere una parte. Curioso come quella per cui non sapeva nemmeno che personaggio avrebbe dovuto interpretare, sarebbe stata alla fine quella che avrebbe realizzato il suo sogno.

"Mi avevano dato delle parti di dialogo che poi sarebbero andati a comporre una versione della scena tra Geraldine e Wanda nell'episodio in cui a Wanda si rompono le acque" ha ricordato, l'interprete di Monica Rambeau, ai microfoni di Collider, raccontando il suo provino per la serie tv WandaVision (o meglio, per quello che si sarebbe rivelato essere il provino per WandaVision).

"Quando il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto 'Ehi, vorresti registrare queste scene per un provino Marvel?' io avevo un'idea piuttosto specifica dell'aspetto che potevano avere, perché ho fatto parecchi provini per Marvel negli ultimi dieci anni" rivela l'attrice "Ma quando ho ricevuto il materiale, non stavo capendo. Ero tipo 'Non capisco, pensavo avessi detto che si trattava di un'audizione per la Marvel'. E lei 'Sì, si tratta di quello!'. Ero confusa, e ho pensato di aver esagerato nell'interpretarle in un certo modo. Ma le note del regista erano tutte del tipo 'Va bene esagerare, va bene avere queste idee così stilizzate'. Così l'ho fatto".

"E parecchie settimane dopo, il mio agente mi chiama e mi fa 'Oh, sai quella roba Marvel per cui hai fatto il provino? Sembra essere andata bene'. E io 'Hhhhm no? Di cosa parli?'. E lei 'Quella roba strana'. E io 'Aaaaaah ok, si, dimmi di più!' E lei 'Beh, sembra tu abbia avuto la parte!" continua Parris.

Peccato che l'attrice non sapesse ancora di che parte si trattasse... "'Oddio, è fantastico ma... Che parte è esattamente?' mi sono ritrovata a chiedere, e lei ha dovuto richiamarli per scoprirlo. E quando mi richiama mi fa 'Ah, hai presente quella ragazzina da Captain...' non ha avuto nemmeno il tempo di finire a dirlo che io stavo gridando 'Non dirmi che è Monica Rambeau!' E lei 'Sì sì, proprio lei'".

Dopo tanti anni, dunque, il suo sogno di diventare una supereroina si è avverato, e prima ancora che potesse rendersene conto. E adesso non ci resta che attendere The Marvels, il sequel di Captain Marvel, dove reciterà al fianco di Brie Larson.