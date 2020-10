WandaVision, Teyonah Parris non vede l'ora: 'Ho sempre sognato di essere un supereroe'

Se siete fan Marvel in fibrillazione per l'attesa di WandaVision, state pur certi di una cosa: il vostro stato d'animo è niente se confrontato a quello di Tayonah Parris, l'attrice che nello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany darà volto alla Monica Rambeau adulta.

A parlarne è stata l'attrice stessa, che ha ribadito quanto per lei tutto ciò rappresenti un'opportunità incredibile nonché la realizzazione di un sogno: "È un sogno che avevo sin da bambina, quello di essere un supereroe Marvel. Da che ho memoria ho sempre detto: 'Voglio essere un supereroe'. Poi è nato il Marvel Cinematic Universe, credo andassi al college all'epoca. Andai a vedere Iron Man, vidi queste donne rompere i cu*i in quei film. Li guardavo e pensavo: 'Voglio farlo anch'io'" ha raccontato l'attrice.

Parris ha poi aggiunto: "Non so come sia nata questa cosa, perché le donne nere non avevano mai avuto opportunità del genere. La maggior parte delle donne che vedevo non erano nere. Ero sicura che non sarebbe mai accaduto. E invece è successo. Sono così felice di essere parte di quest'universo. E poi essere Monica Rambeau, che è una tipa così tosta nei fumetti. Non posso credere che stia accadendo davvero".

Le nuove foto dal set di WandaVision, intanto, ci hanno mostrato Scarlet Witch e Visione in tenuta anni '70; Disney, nel frattempo, ha già presentato i nuovi Funko Pop! a tema WandaVision.