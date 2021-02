WandaVision, Teyonah Parris: 'Non vedo l'ora che appaia il mio ingegnere aerospaziale!'

Il settimo episodio di WandaVision sarà molto importante per gli appassionati delle opere della Marvel, che potranno finalmente scoprire l'identità di un misterioso personaggio. Ecco il commento di Teyonah Parris a riguardo.

Alla conclusione della sesta puntata della serie Disney incentrata su Wanda Maximoff e Visione, il personaggio interpretato da Teyonah Parris ha affermato di doversi incontrare con un suo amico, un ingegnere aerospaziale. Questa frase ha subito colpito i numerosi fan, che hanno iniziato ad ipotizzare chi potrebbe essere questo nuovo supereroe: in molti sono convinti che si tratti di Reed Richards, mentre altri credono che potrebbe trattarsi di Blue Marvel, personaggio che ha collaborato spesso con Monica Rambeau. Ecco quale è stato il commento di Teyonah Parris ai microfoni di ComicBook.com riguardo la settima puntata: "Non vedo l'ora di vedere le vostre reazioni quando scoprirete chi è l'ingegnere aerospaziale. Questa serie è veramente entusiasmante, è piena di piccole sorprese e cose che non ti aspetteresti mai. Considerando quale è il tema dello show, sono sempre molto esaltata".

Non resta che aspettare la giornata di domani, venerdì 19 febbraio, per scoprire chi sarà questo misterioso personaggio. Fateci nei commenti alla notizia le vostre teorie, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della sesta puntata di WandaVision.