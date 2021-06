WandaVision, Teyonah Parris rivela: 'Anthony Mackie mi ha dato un consiglio importante'

Mentre discuteva dei suoi nuovi progetti in arrivo, l'attrice Teyonah Parris ha anche rivelato ai microfoni di Collider di aver ricevuto un grande incoraggiamento da Anthony Mackie, collega nell'Universo Cinematografico Marvel e star di The Falcon and the Winter Soldier. Parris sappiamo che tornerà nell'atteso The Marvels con Brie Larson.

Teyonah Parris ha esordito nell'Universo Cinematografico Marvel nei panni di una adulta Monica Rambeau in WandaVision e ritroveremo il suo personaggio nell'imminente The Marvels, sequel di Captain Marvel con Brie Larson protagonista e che dovrebbe introdurre anche al cinema il personaggio di Ms. Marvel. L'attrice ha quindi rivelato a Collider il consiglio ricevuto da Anthony Mackie, il nuovo Captain America in persona:

"Di divertirmi. Ripenso a quanto ottenni la parte ed ero tutta emozionata ma ho anche pensato potesse essere scoraggiante. Perché è una cosa enorme. Quindi un mio buon amico - Mackie, Anthony Mackie, posso dire il nostro Captain America - mi disse: 'Assicurati di divertirti. Divertiti. E' bello. Passerai dei bei momenti con bella gente, divertiti'".

Nel corso di un'altra intervista, Teyonah Parris ha parlato proprio di quello che dovremo aspettarci da The Marvels e del punto di vista della regia Nia DaCosta: "Adoro il suo punto di vista. Amo la sua sensibilità, la sua sensibilità visiva. È così intelligente. Ero entusiasta di lavorare con lei allora e poi quando ho sentito parlare di The Marvels, voglio dire, è storia. Sta facendo la storia. È fantastica e non vedo l'ora che il mondo veda tutta la bellezza di cui è capace Nia DaCosta."

Oltre alla Carol Danvers di Brie Larson, ricordiamo, in The Marvels la Monica di Teyona Parris interagirà anche con la debuttante Iman Vellani, interprete di Kamala Khan alias Ms. Marvel: la giovane supereroina esordirà su Disney+ con una serie tv a lei dedicata che dovrebbe arrivare entro la fine del 2021.