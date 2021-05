WandaVision e The Boys dovrebbero partecipare agli Emmy? Parliamone

WandaVision, The Boys, The Mandalorian, The Falcon and The Winter Soldier, Lovecraft Country, Them... Queste sono solo alcune tra le serie di genere di adesso che meriterebbero la stessa considerazione agli Emmy di Game of Thrones, non trovate?

Negli ultimi anni la serie tv fantasy di HBO è stata in grado di sdoganare la tv di genere alle più prestigiose cerimonie di premiazione come poche altre avevano potuto in passato, aprendo le porte allle candidature e in alcuni casi le vittorie di titoli di simile ascrizione come Westworld, Watchmen o anche la più recente aggiunta alla lista, The Mandalorian.

"Game of Thrones è riuscito davvero a sfondare le barriere, in questo senso, per gli show di genere" ha affermato anche Rich Licata della Awards Agency Licata & Co..

Ma ora che Game of Thrones non c'è più, sono diverse le serie tv che potrebbero beneficiare di questo "effetto", soprattutto quest'anno che abbiamo auto un'ampia varietà di show da poter prendere in esame, dalle serie Marvel WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier alla hit di Amazon Prime Video The Boys, passando anche per Lovecraft Country o Them.

Tutti queste serie hanno saputo affrontare temi di una certa rilevanza sociale, politica, umana, dalla cosiddetta white supremacy ai pericoli dell'autocrazia e dell'idolatria, fino alle lotte più personali come il superamento dei traumi e della perdita.

"Lo spazio dei supereroi in particolare è davvero un posto meraviglioso e giocoso per poter esaminare problemi di più ampia portata" ha dichiarato Jac Schaeffer, creatrice di WandaVision "In questo momento, la tv di genere è un modo per rendere più appetibili dei temi più pesanti. E credo che possano rendere queste storie sull'umanità e su cosa accade qui sul nostro pianeta un po' più elettrizzanti e piene di immaginazione, permettendo una maggiore complessità e nuove soluzioni visive".

Ma come osserva anche il creatore di The Boys Erik Kripke "Non è la tv di genere ad essere cambiata granché, è il mondo che la circonda", facendo notare come ci sia "una maggiore tolleranza per coloro che vogliono rischiare. Puoi essere più sovversivo rispetto a qualche anno fa in questa forma, perché è come un cavallo di Troia nascosto gli elementi fantastici. E il business model delle piattaforme streaming, almeno per noi, è quello di 'fare rumore', così la gente accorrerà a vedere che succede. Quindi siamo effettivamente incoraggiati ad agire con meno freni. E con rischi maggiori arriva anche un po' più di attenzione".

"Volevo realizzare qualcosa del genere da lungo tempo" ha aggiunto Little Marvin, ideatore di Them "Credo che il panorama sia differente anche solo rispetto a 5 anni fa, ma 15 anni fa non c'erano Lena Waithe, Ava DuVernay, Ryan Murphy... Tutte queste persone che hanno usato senza remore la loro voce per raccontare le storie che volevano raccontare. Hanno permesso a un tipo come me, che guardava e amava la tv, di dire 'Ok, e se ora facessi così?'".

E voi, che ne pensate? Questi show meritano di essere presi in maggiore considerazione agli Awards Show come gli Emmy e i Golden Globe? Fateci sapere la vostra nei commenti.