WandaVision: The Season Finale è l'episodio peggiore secondo Rotten Tomatoes

L'epicità e al contempo la tragicità del finale di WandaVision sembra non aver particolarmente colpito i telespettatori. The Season Finale è infatti risultato fin qui l'episodio meno gradito su Rotten Tomatoes dell'acclamatissima serie Disney+.

L'ultimo episodio di WandaVision è stato apprezzato dall'82% degli utenti, un risultato in generale sicuramente positivo, che però non regge il confronto con altri episodi che sono stati graditi da oltre il 90% degli spettatori.

Su The Season Finale, Rotten Tomatoes ha detto: "Il finale della serie fa implodere l'intimità di #WandaVision a favore di colpi di scena più grandi che verranno affrontati nell'MCU, anche se potrebbe non essere quello che i fan speravano, offre abbastanza materiale ai telespettatori per riflettere sul futuro del multiverso".

Nonostante tutto, l'epilogo di WandaVision chiude tutti gli archi narrativi, scardinando almeno in parte le teorie circolate sul web negli ultimi mesi. Chiaramente alcuni elementi vengono lasciati volutamente in sospeso per essere poi affrontati in maniera più ampia nelle altre produzioni del Marvel Cinematic Universe. In molti infatti si domandano di qui in avanti quale potrebbe essere il destino di Visione, oppure se Agatha Hakness sarà presente in Dottor Strange 2.

