WandaVision, Tom Hiddleston accusa scherzosamente Paul Bettany:'Visione è in stile Loki!'

Da oggi su Disney+ è disponibile la prima stagione di WandaVision, che apre la Fase 4 dell'MCU. Protagonisti dello show sono Paul Bettany nel ruolo di Visione ed Elizabeth Olsen in quello di Wanda Maximoff. L'attenzione dei fan e della stampa si è concentrata anche sull'aspetto di Visione, dopo quello che gli è accaduto in Infinity War.

Nel video che vi proponiamo all'interno della news potete vedere Tom Hiddleston chiedere a Paul Bettany se la morte e la 'resurrezione' di Visione non sia una cosa più nello stile di Loki.

"Oh, beh, so cos'è successo al corpo di Visione e presto saprete cosa è successo e presto lo saprete" ha dichiarato Bettany in un'intervista recente a Comicbook.



WandaVision, nuovo show del Marvel Cinematic Universe, fonde lo stile classico delle sit-com con l'MCU in cui Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due esseri superpotenti che vivono le loro vite quotidiane in maniera ideale ma che iniziano a sospettare che non tutto sia come sembra.

La serie è interpretata anche da Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis, Kathryn Hahn nel ruolo di Agatha Harkness, Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e Randall Park nelle vesti di Jimmy Woo.



Su Everyeye potete scoprire tutto su WandaVision, in programma da oggi - venerdì 15 gennaio - su Disney+.

Inoltre avrete modo di scoprire le nostre prime impressioni su WandaVision, la serie che apre la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.