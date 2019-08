WandaVision: Tom King promuove la serie dei Marvel Studios

Mentre sul palco del D23 Expo Kevin Feige non si è svoluto sbottonare sui dettagli di WandaVision, un nuovo sguardo relativo soprattuto al tono della serie è arrivato direttamente da un banner ufficiale che rimanda alle atmosfere viste nella run dei fumetti di Tom King dedicati a Visione.

E una volta che l'immagine ha iniziato a girare per il web, è stato lo stesso Tom King a pubblicarla sul proprio profilo Twitter facendo un vero e proprio endorsement all'attesa serie in arrivo su Disney+.

Al momento i dettagli sulla trama dello show sono davvero pochi, anche perché la data di uscita è prevista per la primavera del 2021, ma il banner sembra confermare la voglia dei Marvel Studios di portare sulla piattaforma qualcosa di molto diverso rispetto ai canoni del MCU. L'immagine inoltre ha scatenato la curiosità dei fan mostrano un ombra del costume classico di Scarlet nei fumetti.

Gli eventi di WandaVision, come confermato da Feige, influenzeranno direttamente Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nel quale sarà presente la stessa Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. Nella serie inoltre ci sarà Monica Rambeau, la figlia della Maria Rambeau apparsa in Captain Marvel.

Per altre informazioni vi rimandiamo alle novità sulle serie Marvel di Disney+ annunciate durante il D23 Expo.